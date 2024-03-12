РФ сообщила ОЗХО о планах Украины совершить теракты с применением химического вещества

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Россия сообщила Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о планах Киева совершить теракты при помощи аналога химического вещества BZ, произведенного в США. Об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что украинские спецслужбы пытались организовать теракты против российских военных, представителей органов власти, а также политических и общественных лидеров. Само вещество входит во второй список приложения по химикатам конвенции по запрещению химического оружия.

"Украинские вооруженные формирования продолжают на постоянной основе использовать против российских военных разного рода самодельные боеприпасы, гранаты, снаряженные токсичными химическими субстанциями, а также емкости с неизвестными химикатами. Причем спектр используемых веществ очень широк – от удобрений, пестицидов до биотоксинов и химикатов, контролируемых по КЗХО", – уточнил Тарабрин.

По его словам, представители западных стран в ОЗХО не смогли опровергнуть эти данные, хоть и назвали сведения дезинформацией и пропагандой.

Ранее стало известно, что РФ сумела сорвать несколько провокаций Киева по применению химикатов в зоне СВО. Москва продолжает формировать доказательную базу, которую можно будет представить в ОЗХО и другие организации.

По словам замминистра промышленности и торговли РФ Кирилла Лысогорского, РФ обладает бесспорными доказательствами того, что США и их союзники передают Украине токсичные химикаты.

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