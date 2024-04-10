Столтенберг приветствовал идею Финляндии разместить штаб НАТО у границы с РФ

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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал предложение Финляндии по размещению на своей территории у границ с РФ штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе, передает РИА Новости.

Он уточнил, что окончательного вердикта по этому поводу еще не вынесено, так как необходимо выслушать позицию командования. Однако, по его словам, точка зрения командования может быть озвучена в течение ближайших недель или месяцев.

Ранее в СМИ появилась информация, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы создается в финском городе Миккели, который находится примерно в 140 километрах от границы с РФ. Глава Минобороны Норвегии Бьорн Арилд Грам подтвердил планы по созданию штаба. В мирное время данный штаб будет планировать и осуществлять учебные мероприятия Альянса в регионе.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что планы ФРГ по созданию военной базы в Литве к 2027 году около границы РФ являются продолжением нагнетания напряженности.

