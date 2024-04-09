Сенатор Вэнс назвал вступление Украины в НАТО приглашением США в войну с РФ

Фото: 123RF/palinchak

Вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к прямому конфликту США и России. Об этом заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Таким образом политик прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал, что Украина в конечном итоге станет членом НАТО и что летний саммит Альянса в Вашингтоне будет посвящен "возведению моста" для вступления Киева. Вэнс назвал подобные заявления Блинкена безответственными.

"Украину не следует принимать в НАТО, приглашать ее во время войны – это все равно что приглашать на войну нашу страну", – цитирует Вэнса РИА Новости.

Он также поинтересовался у своих читателей, хотят ли те видеть американских военнослужащих на поле боя против российской армии.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявлял, что Украина может вступить в НАТО только после завершения конфликта.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что вступление Украины в НАТО является неприемлемым для России ни при каких обстоятельствах, поскольку подобный шаг будет означать угрозу нацбезопасности РФ.