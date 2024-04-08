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08 апреля, 22:25

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США заявили, что Украина может вступить в НАТО после завершения конфликта

В США сообщили о возможности вступления Украины в НАТО после завершения конфликта

Фото: depositphotos/maxxyustas

Украина может вступить в НАТО только после завершения конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

"В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта", – подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО. Он подчеркнул, что "двери Альянса всегда открыты". В качестве подтверждения своим словам он привел недавнее вступление Швеции в НАТО.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо до этого сообщил, что собирается блокировать вступление Украины в Альянс. Он подчеркнул, что выступает против.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг распространявшуюся в ряде СМИ информацию о том, что Москва якобы готова отказаться от требований к Украине о невступлении в Североатлантический альянс и нейтральном статусе страны.

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