Песков заявил, что РФ не отказывается от требования невступления Украины в НАТО

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Москва не отказывается от требования невступления Киева в НАТО. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает RT.

Он опроверг информацию Bloomberg о том, что РФ якобы готова отказаться от требований к Украине о невступлении в Североатлантический альянс и нейтральном статусе страны.

"Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", – сказал политик.

Ранее экс-посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый сказал, что западные страны рекомендовали Киеву не рассчитывать на членство в Альянсе. Он считает, что шансы Украины стать членом НАТО в ближайшее время крайне малы. Также, с его слов, стране не стоит ждать кардинальных изменений в позиции США и союзников.

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