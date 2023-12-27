Запад рекомендует Киеву не рассчитывать на членство в НАТО – экс-посол Украины

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Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Запад рекомендует властям Украины не рассчитывать на членство в НАТО.

"Те сигналы, которые непублично говорят нам основные партнеры, а именно США и Германия, они негативные", – приводит его слова РИА Новости.

Чалый пояснил, что Киев предупреждают о том, что не стоит претендовать на приглашение в Североатлантический Альянс на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

По его мнению, шансы Украины получить членство в НАТО в ближайшее время очень малы, и ожидать кардинальных изменений в позиции США и союзников не стоит.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что союзники и Украина согласовали годовую программу сотрудничества, а также рекомендации по проведению реформ. Он уточнил, что в них вошли такие пункты, как борьба с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержка прав человека и меньшинств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что новая программа сотрудничества НАТО и Украины не нравится Москве. По его словам, действия НАТО носят достаточно провокационный характер по отношению к опасениям России о безопасности.



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