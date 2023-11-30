Немецкий военный эксперт заявил, что страны НАТО не способны противостоять ВС РФ

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Страны Североатлантического альянса не обладают достаточным военным потенциалом, чтобы остановить российские войска на границах в случае возникновения такой угрозы. Таким мнением поделился военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF, опубликованному на YouTube-канале издания.

Он добавил, что все страны – участницы НАТО согласны с таким тезисом. По словам специалиста, в Европе в принципе не осталось людей, техники, командования и штабов для противостояния ВС РФ, поскольку ЕС находится на крайне низком уровне обороноспособности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что вооруженный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом не исключен, однако возможная эскалация полностью зависит от действий военного блока.

До этого замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко отметил, что российская сторона будет принимать все военно-технические меры предосторожности в ответ на активность НАТО у своих границ.