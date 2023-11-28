Столтенберг заявил, что Финляндия не просила НАТО усилить присутствие на границе

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Власти Финляндии не обращались к НАТО с просьбой нарастить силы в стране из-за миграционной ситуации на границе. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Никаких запросов об увеличении присутствия НАТО не было", – цитирует его ТАСС.

Замглавы МИД РФ Сергей Грушко ранее заявил, что Москва в курсе о подписании Финляндией в рамках НАТО договора для размещения иностранных сил на своей территории. Это, по его словам, привело к тому, что Альянс расширил зону соприкосновения с РФ на 1 300 километров.

До 13 декабря Финляндия намерена закрыть все погранпункы на границе с Россией. Эта мера распространится на лиц, которые будут пытаться проникнуть в Финляндию с целью найти убежище.

Премьер-министр страны Петтери Орпо, комментируя произошедшее, заявил, что Финляндия не будет вести дискуссии с РФ по данному вопросу на политическом уровне. Однако в стране готовы к дипломатическому обсуждению ситуации.



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