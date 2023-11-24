В Финляндии назвали условия закрытия подачи заявок об убежище в аэропорту Хельсинки

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Финляндия может ограничить подачу заявок об убежище в аэропорту Хельсинки, если Россия продолжит пропускать мигрантов без документов через границу, сообщает Financial Times со ссылкой на главу МИД страны Элину Валтонен.

Она уточнила, что это произойдет, если Россия активизирует свою деятельность, позволяя мигрантам из таких стран, как Йемен, Ирак и Сирия, пересекать границу без документов. По ее словам, за последние несколько недель РФ изменила свою пограничную политику и якобы не только пропускает людей без документов, но и помогает мигрантам пересечь границу.

Издание пишет, что по мнению Финляндии, Россия якобы использует мигрантов, чтобы оказать на Хельсинки своего рода давление.

"Мы сделали это шаг за шагом, чтобы дать понять России, что мы не можем смириться с проведением этой гибридной операции", – заявила Валтонен, подчеркнув, что Хельсинки готовы ко всем возможным сценариям в отношениях с Москвой в ближайшие годы.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все оставшиеся КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что КПП "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" будут закрыты до 23 декабря. Это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходами пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения не приемлемы.

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