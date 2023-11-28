Россия примет меры в ответ на военную активность НАТО у своих границ – МИД

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Российская сторона в ответ на активность Североатлантического альянса у своих границ будет принимать все военно-технические меры предосторожности. Об этом замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил на форуме "Примаковские чтения".

По его словам, активность НАТО у российских границ создает военно-политическую реальность, содержащую в себе большой заряд дестабилизации.

"Будем это делать, как заявил президент РФ, сообразуясь с реальным изменением военной обстановки. Имею в виду те военные потенциалы, которые могут быть размещены или могут появиться вдоль наших границ", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем он добавил, что Москва в курсе о подписании Финляндией в рамках НАТО договора для размещения иностранных сил на своей территории. Таким образом, продолжил он, Альянс расширил зону соприкосновения с РФ на 1 300 километров.

С финской стороны будут спрашивать то, что требуется от других союзников, а именно принятия всех необходимых мер и приема на свою территорию иностранных сил, уточнил замглавы МИД.

Ранее Грушко рассказал, что в случае закрытия Балтийского моря для России оно закроется и для кораблей Североатлантического альянса.

С идеей перекрыть море для кораблей выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, это стоит сделать, если будет доказана "вина России" в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.