НАТО усилит патрулирование в Балтийском море после аварии на Balticconnector

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Страны НАТО решили увеличить количество патрульных миссий в Балтийском море после происшествия на Balticconnector. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте Альянса.

Отмечается, что с этого момента будут осуществляться дополнительные разведывательные и наблюдательные патрули, в которых задействуют самолеты, БПЛА и минные тральщики.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией.

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне произошедшего заявил, что если при расследовании будет установлено преднамеренное повреждение газопровода, то Альянс даст единый и решительный ответ. Глава финского центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен считает, что Balticconnector мог получить повреждение корабельным якорем.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кайя Мюккянена, повреждение Balticconnector было вызвано внешними силами.

Сотрудники полиции Финляндии, в свою очередь, закончили осматривать повреждения газопровода Balticconnector и направили на экспертизу взятые образцы.