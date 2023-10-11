Генсек НАТО предупредил об ответе в случае атаки на газопровод Balticconnector

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Если подтвердится, что атака на критическую инфраструктуру Финляндии и Эстонии была "намеренной", то ответ НАТО будет "решительным и единым". Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Ожидается, что инцидент, связанный с повреждением газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, будет обсуждаться на министерском заседании НАТО в Брюсселе, которое пройдет 11–12 октября.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. Расследованием произошедшего Финляндия занимается совместно с Эстонией. Помимо этого, готовность оказать содействие в решении вопроса выразили в НАТО.

Финские и эстонские сейсмологи заявили об отсутствии зафиксированных взрывов в районе Balticconnector. Там отметили, что если бы взрыв имел место быть, то его мощность находилась ниже порога обнаружения.