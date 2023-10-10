В Финляндии не исключили диверсию на газопроводе Balticconnector

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Произошедшее с газопроводом Balticconnector могло случиться из-за внешнего воздействия, НАТО готова оказать содействие в расследовании инцидента. Об этом сообщила канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте по итогам его переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Там пояснили, что расследование повреждения подводной части газопровода ведется с 8 октября.

"Причина повреждения пока не ясна, и расследование продолжается в сотрудничестве между Финляндией и Эстонией", – приводит заявление РИА Новости.

При этом в канцелярии лидера исключили влияние произошедшего на безопасность в Финляндии.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода. При этом в Gasgrid Finland подчеркнули, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, так как поставки регулируются через СПГ.

