Ремонт газопровода между Финляндией и Эстонией займет месяцы

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Работа подводного газопровода между Финляндией и Эстонией будет возобновлена через несколько месяцев. Об этом заявил директор финской компании-оператора Gasgrid Finland Янне Гренлунд в беседе с изданием Demokraatti.



Он уточнил, что на данный момент нет информации о точном месте утечки и заявил, что не собирается спекулировать на тему возможных причин произошедшего.

Гренлунд также сообщил, что доступ к газопроводу будет возможен через несколько дней, так как для начала следует пройти разрешительные процедуры и подготовить оборудование.

Ранее сообщалось, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной течи. 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго заметили необычное падение давления в подводном газопроводе и перекрыли клапаны газопровода.

Причины произошедшего устанавливаются.