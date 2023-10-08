Газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки

Фото: depositphotos/coleong

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной течи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финской компании-оператора Gasgrid Finland.

Сообщается, что в воскресенье восьмого октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering незадолго заметили необычное падение давления в подводном газопроводе. Это случилось около двух часов ночи.

Как отметили представители компании, операторы заподозрили утечку в магистрали, после чего перекрыли клапаны газопровода.

Сейчас обе компании устанавливают детали произошедшего. При этом в Gasgrid Finland подчеркнули, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, так как поставки регулируются через СПГ.

Ранее Владимир Путин в ходе Валдайского форума напомнил, что Россию не допускают к расследованию взрывов на "Северных потоках", и не исключил, что результатов у последнего в итоге не будет. Он отметил, что Россию не допускают к расследованию, несмотря на наши предложения и многократные призывы сделать это.