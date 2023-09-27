Песков прокомментировал заявления Херша по теракту на "Северных потоках"

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Информация американского публициста Сеймура Херша по теракту на "Северных потоках" в основе своей совпадает с той, что есть у российских спецслужб. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, здесь важно не "кто там на каких механических машинках печатал", а то, что де-факто террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, которая принадлежит в том числе международному совместному предприятию, так или иначе был организован США и Великобританией.

Ранее Херш заявил, что администрация американского лидера Джо Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа.

После операции все документы были уничтожены, считает публицист. Подчеркивается, что важная информация печаталась на пишущей машинке Royal или Smith Corona и не заносилась на компьютер. Так, не осталось никаких улик, заключил Херш, назвав подобное "идеальным преступлением".

После этого представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала, чтобы администрация Байдена прокомментировала собранные журналистом доказательства причастности американцев к диверсии на газопроводах.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

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