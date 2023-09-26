Захарова призвала США ответить на расследование Херша по "Северным потокам"

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Вашингтон должен ответить по всем пунктам расследования американского публициста Сеймура Херша по "Северным потокам", заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат потребовала, чтобы администрация лидера Соединенных Штатов Джо Байдена прокомментировала собранные журналистом доказательства причастности американцев к диверсии на газопроводах.

"Расследование Херша круче "Уотергейта". Так глубоко американские президенты еще не заходили. Администрация Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам", – говорится в ее публикации в телеграм-канале.

Ранее Херш заявил, что администрация Байдена приняла решение о диверсиях на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", боясь потерять влияние на Германию и Западную Европу в целом на фоне поставок дешевого российского газа.

До этого было опубликовано расследование американского публициста, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.



МИД РФ отреагировал на расследование Херша о диверсиях на газопроводах "Северный поток"