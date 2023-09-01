Кандидат в президенты США сделал признание о подрыве "Северных потоков"

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Вашингтон поступил неправильно, совершив диверсию на "Северных потоках", заявил кандидат на пост президента США Вивек Рамасвами. Его слова приводит Fox News.

В интервью республиканец пообещал разрешить конфликт на Украине, установив режим прекращения огня и договорившись с РФ. По его мнению, нужно дать обещание, что Киев не станет частью НАТО.

Также он указал на необходимость помешать дальнейшему сближению России и Китая, поскольку такой альянс представляет угрозу. Рамасвами заявил, что укреплению союза двух держав способствовала ошибочная политика Соединенных Штатов.

"Мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", а также наложив санкции на РФ", – высказался он.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш представил расследование, согласно которому взрывчатку под газопроводами летом прошлого года заложил Вашингтон, а активировали ее уже представители Норвегии.



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