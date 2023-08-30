Захарова раскритиковала реакцию Германии на подрыв "Северных потоков"

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

После терактов на "Северных потоках" никто в ФРГ прямо не задал вопрос США о причинах случившегося, сообщает телеканал "360" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

Дипломат отметила, что это бездействие следует принимать во внимание на фоне различных заявлений канцлера Германии Олафа Шольца о судьбе газопроводов.

"Мне кажется, надо начинать с первопричин того, что произошло, а их, наверное, несколько. Первая – это очевидное стремление США доминировать на энергетическом рынке Европейского союза и на значительной части европейского континента. Они это никогда не скрывали", – поделилась она.

Дипломат напомнила, что во времена, когда канцлером ФРГ являлась Ангела Меркель, Германия старалась отстоять свой суверенитет и боролась за независимость Европы. Однако позже все ее стремления рухнули в одночасье, когда к власти пришла нынешняя команда, уточнила Захарова.

В большинстве своем сегодняшнее правительство Германии не скрывает каких-то неолиберальных наклонностей, окончательно растворившись не в европейских делах, а как раз в англосаксонской повестке, считает дипломат. Представитель МИД напомнила, что после терактов урон получили экология, энергетика и финансы.

Вместе с этим Захарова заявила, что еще за полгода до подрыва "Северных потоков" американский лидер Джо Байден, а после него и заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд однозначно сообщили, что этого проекта не будет.

Говорить на Западе могут все что угодно, подчеркнула пресс-секретарь министерства. Она отметила, что республика даже не способна попытаться что-либо восстановить. Однако, продолжила она, в этом вопросе следует ответить на еще один вопрос: "Существуют ли гарантии, что все восстановленное не постигнет та же участь?"

"Ведь все стало возможным только по одной причине – отказа Берлина от суверенитета и невозможности его отстоять", – подчеркнула она.

Утечки газа выявили на "Северных потоках" в конце сентября 2022 года. В целом было зафиксировано четыре повреждения. Из-за этого поставки газа по трубопроводам были заморожены. Владимир Путин назвал инцидент актом международного терроризма.

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