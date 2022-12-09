Канада ввела санкции против РФ и Ирана за нарушение прав человека

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Канада ввела санкции против России, Ирана и Мьянмы за нарушение прав человека правительством стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД.

В список попали 33 бывших и действующих российских чиновника высокого ранга и шесть организаций. Они якобы причастны к систематическим нарушениям прав россиян, которые протестовали против спецоперации на Украине.

Санкции также коснулись 22 иранских граждан, включая высокопоставленных членов судебной и тюремной системы, правоохранительных органов. Кроме того, ограничения ввели и в отношении старших помощников лидера Ирана и сотрудников государственных СМИ.

В санкционный список попали 12 человек и три организации Мьянмы, которые выполняют ключевые функции в вооруженных силах, облегчают поставки оружия военным и способствуют насилию бойцов.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли отметила, что предстоит еще много работы. При этом она пообещала никогда не переставать отстаивать права человека.

Ранее Великобритания добавила в санкционный список четырех представителей ФСБ и ВС РФ, молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка. Этим людям запретили въезд в Британию.

Кроме того, санкции подразумевают заморозку активов в случае их обнаружения.



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