Британия добавила в санкционный список четырех российских силовиков

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Великобритания добавила в санкционный список четырех представителей ФСБ и ВС РФ, а также молдавских политиков Илана Шора и Владимира Плахотнюка, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство королевства.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в случае их обнаружения. Они коснулись замначальника 534-го военного следственного отдела по Черноморскому флоту Валентина Опарина, сотрудника 1-го управления Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Андрея Тишенина, сотрудника ФСБ Артура Шамбазова и начальника отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Ростовской области Олега Ткаченко.

Ограничения против них ввели из-за якобы имевших место случаев нарушения прав человека.

30 ноября Британия ввела санкции в отношении еще 22 россиян, причастных к "призыву, мобилизации и преступному наемничеству". Ограничения, в частности, коснулись председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и председателя Ростовской областной избирательной комиссии Андрея Бурова.

Санкции ввели и против главы Минпромторга Дениса Мантурова, директора ФСИН Аркадия Гостева и начальника управления ФСИН по Ростовской области Дмитрия Безруких.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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