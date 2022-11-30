Британия расширила санкционный список в отношении РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Великобритания ввела санкции в отношении еще 22 россиян, причастных к "призыву, мобилизации и преступному наемничеству". Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

Ограничения, в частности, коснулись председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и председателя Ростовской областной избирательной комиссии Андрея Бурова, которые отвечали за проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Памфилова активно поддерживала мобилизиацию в России. Санкции ввели и против главы Минпромторга Дениса Мантурова, который ответственен за оснащение мобилизованных войск.

Кроме того, в список попали директор ФСИН Аркадий Гостев и начальник управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких, которые якобы сотрудничали с бизнесменом Евгением Пригожиным и помогали пополнять ряды ЧВК "Вагнер".

Кроме того, в списке оказались 10 губернаторов и руководителей регионов, среди которых главы Дагестана, Ингушетии и Калмыкии. Именно в этих "беднейших этнических республиках России", по данным МИД, было мобилизовано значительное число граждан.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о разработке очередного пакета антироссийских санкций. При этом она подчеркнула, что специалисты работают по этому вопросу "на полной скорости". До этого СМИ сообщали, что новый пакет санкций в отношении России Евросоюз может утвердить до конца года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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