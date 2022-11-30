В Испании заявили, что антироссийская политика снижает влияние ЕС в мире

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Убеждения Евросоюза о том, что санкции против России смогут сдержать Москву и повлияют на решения Владимира Путина, оказались ложными, заявил обозреватель испанского издания Rebelion Фабрицио Казари. По его мнению, подобная политика привела ЕС к тотальной зависимости от США и потере влияния в мире.

"Европейский союз на текущем этапе – настоящий проигравший: его попытка создать системные структуры на Востоке с авторитетом и силой потерпели неудачу. ЕС совершил экономическое самоубийство, пытаясь сдержать рост России на международной арене", – говорится в публикации.

При этом Соединенным Штатам удалось достичь своих целей, отметил автор статьи. Он указал, что у Вашингтона получилось разорвать торговые отношения между Россией и Европой, а также установить энергетическую зависимость последней от Штатов.

Казари заявил, что санкции Брюсселя против Москвы стали "самым страшным бумерангом в истории ЕС", при этом они оказались неэффективными против устойчивой российской экономики.

Журналист также отметил, что решение Европарламента признать Россию "спонсором терроризма" не будет иметь никаких последствий. По его мнению, такие "идеологические заявления" со стороны ЕП бесполезны для поисков путей выхода из украинского кризиса.

"Украина – несостоявшееся государство, а Россия станет более изолированной на Западе, но более интегрированной и влиятельной на Востоке, в Африке и Латинской Америке. Ее победа на Украине будет политической и военной", – заключил он.

Ранее испанский обозреватель Хуан Торрес Лопес заявил, что Европарламент совершил роковую ошибку, приняв решение признать Россию "государством – спонсором терроризма". По его мнению, такие действия со стороны ЕП являются циничными и трусливыми.

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