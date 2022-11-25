В МИД сообщили, что Россию пытались обвинить в "государственном терроризме" еще до СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов оценил резолюцию Европарламента о признании России "государством – спонсором терроризма". Об этом сообщается на сайте МИД страны.

"Попытки обвинить Россию в якобы "государственном терроризме" начались задолго до специальной военной операции (СВО) Российской Федерации на Украине", – заявил дипломат.

Он отметил, что такую риторику наиболее активно продвигали в Киеве. Подобные обвинения стали частыми с 2014 года, когда ярлык "террористов" навешивали на ополченцев ДНР и ЛНР.

Олег Сыромолотов напомнил, что заявления с обвинением России в "спонсорстве терроризма" приняли парламенты Латвии, Эстонии и Чехии, подобные инициативы рассматривались в США, Литве, а в самой Украине признали РФ "государством – террористом" в апреле текущего года.

По словам замминистра иностранных дел, подобные действия являются частью информационно-политической кампании со стороны Запада против России. При этом Сыромолотов подчеркнул, что РФ неоднократно проявляла себя как "ответственный участник антитеррористической деятельности".

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за проведения специальной военной операции на Украине. Как заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, этот документ не имеет "никакого юридического значения".

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