В ГД ответили на заявление Эрдогана о невыполнении РФ своих обязательств в Сирии и Ираке

Фото: Агентство "Москва"

Россия не пренебрегает своими обязательствами, которые касаются в том числе и очистки регионов Сирии от курдских вооруженных формирований, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя думского комитета по контролю Олега Морозова.

Он заявил, что патрулирование территорий входит не только в обязательства российской стороны, но и турецкой.

"Любые силовые действия в этом районе, если они взаимно не согласованы, опасны в своих последствиях, так как разрушают хрупкое согласие и снижают возможность политического урегулирования", – отметил депутат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия якобы не занимается нейтрализацией террористов на севере Сирии и Ирака. Так он объяснил, почему была организована спецоперация "Коготь-Меч".

Эрдоган напомнил, что в 2019 году РФ и Турция заключили меморандум, согласно которому Россия стала ответственной за отведение курдских бойцов от границ турецкой стороны в Сирии.

В ночь на 20 ноября Анкара атаковала курдские районы: четыре – в Сирии и по одному – в Ираке. "Коготь-Меч" решили провести, по словам турецкой стороны, с целью нейтрализации запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана, член которой ранее призналась в связях с ней после совершения теракта в Стамбуле.

После проведения операции Минобороны Турции Хулуси Акар рассказал, что за два дня в Ираке и Сирии были нейтрализованы 184 боевика.

Российская сторона, в свою очередь, порекомендовала Анкаре сдерживать атаки для предотвращения эскалации. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед переговорами в Астане заявил, что России удалось убедить турецких коллег не проводить чрезмерно мощные атаки по Сирии.

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