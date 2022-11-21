Турция перенесла операцию в Сирии после расшифровки данных Вашингтоном – СМИ

Фото: depositphotos/flogeljiri

Воздушная операция Вооруженных сил Турции в северной части Сирии и Ирака была перенесена на день раньше в связи с расшифровкой данных США. Об этом сообщает издание Yeni Şafak со ссылкой на источники.

"Поскольку турецкие вооруженные силы в течение нескольких месяцев были сосредоточены на операции на севере Ирака, такой крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось", – сообщило издание.

При этом Yeni Şafak отметило "испортивший всем игру" план, который помог показать возможность одновременного поражения целей на севере Сирии и севере Ирака.

До этого сообщалось, что после теракта в Стамбуле Турция в ночь на воскресенье, 20 ноября, нанесла удары по районам Рабочей партии Курдистана, запрещенной на территории страны. Операция была проведена с целью нейтрализации партии, Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов, сообщили в Минобороны Турции.

Ранее Турция назвала РПК виновной в организации теракта в Стамбуле. Происшествие случилось на пешеходной улице Истикляль в центре города 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 пострадал.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!