Эрдоган приказал организовать операцию в Ираке и Сирии после саммита G20

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приказал провести воздушную операцию в Ираке и Сирии после возвращения с саммита "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает TRT.

Турецкий телеканал представил сюжет с борта президентского самолета. В ролике показали, как руководитель Минобороны Турции Хулуси Акар доложил Эрдогану про обстановку и передал ему документ, который на месте подписал президент.

До этого сообщалось, что ВСС Турции провели атаку по курдским районам: по четырем в Сирии и по одному в Ираке. Удары совершили в рамках операции "Коготь-меч" с целью нейтрализации Рабочей партии Курдистана, Союза общин Курдистана и отрядов народной самообороны курдов.

Анкара обвинила РПК в проведении теракта в Стамбуле. Происшествие случилось на пешеходной улице Истикляль в центре города 13 ноября. Из-за этого погибли шесть человек, еще 81 пострадали.

Позднее турецкие силы безопасности задержали в Сирии подозреваемого в причастности к теракту. Арестованная сирийская гражданка Ахлам Альбашир рассказала, что в момент происшествия была не одна. Она пояснила, что получила приказ взорвать бомбу, когда сама сидела на скамейке.

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