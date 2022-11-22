Эрдоган обвинил РФ в невыполнении антитеррористических обязательств в Сирии и Ираке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал причины организации спецоперации на севере Сирии, объяснив их якобы отказом российской стороны от уничтожения террористов в этом регионе. Об этом сообщает Daily Sabah.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг", – сказал Эрдоган.

По его словам, турецкая сторона не станет бездействовать в этом вопросе и продолжит самостоятельно решать проблемы в отношении террористов. Эрдоган подтвердил 12 ударов по району Кобани, отметив, что в дальнейшем операция будет продолжена.

Кроме того, турецкий лидер подчеркнул, что не поднимал вопрос проведения операции в Сирии с Владимиром Путиным в недавнем телефонном разговоре. Эрдоган заявил, что российский президент, а также глава США Джо Байден уведомлены о том, что Турция может организовать такие операции в любое время.

Турецкий лидер напомнил, что в 2019 году после переговоров с РФ в Сочи страны заключили меморандум, согласно которому российская сторона стала ответственной за отведение курдских бойцов от границ Турции в Сирии.

Сейчас известно, что очередные переговоры по устранению противостояния в Сирии в астанинском формате проходят в Астане с 22 по 23 ноября. В мероприятии принимают участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии, а также сирийской оппозиции. Отмечалось, что в роли наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

Между тем министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что за два дня операции "Коготь-Меч" в Ираке и Сирии были уничтожены 184 боевика. По его словам, турецкая сторона не остановится в решении нейтрализовать всех террористов в регионах.

В ночь на 20 ноября Анкара ударила по курдским районам: по четырем – в Сирии и по одному – в Ираке. Операция организована, по словам турецкой стороны, с целью нейтрализовать запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана.

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