Европарламент принял резолюцию о признании РФ "спонсором терроризма" – СМИ

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Европарламент принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством – спонсором терроризма" из-за проведения специальной военной операции на Украине. Это следует из итогов голосования на пленарной сессии в Страсбурге, сообщает Reuters.

По данным агентства, документ поддержали 494 депутата, против проголосовали 58 человек. Еще 44 депутата воздержались.

Данная резолюция не несет прямых юридических последствий, однако отражает мнение большинства европейских депутатов. В настоящее время Евросоюз не располагает законодательной базой, чтобы вносить страны в списки "государств – спонсоров терроризма".

С решением объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", выступил ранее парламент Латвии. В документе указывалось, что РФ признана страной, поддерживающей терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Позднее парламент Эстонии признал российский режим террористическим, а также осудил вхождение новых регионов в состав РФ. Тогда за инициативу проголосовали 88 депутатов парламента, при этом никто не воздержался и не проголосовал против.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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