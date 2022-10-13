Члены ПАСЕ обвинили Россию в терроризме

Фото: РИА Новости/Доминик Бутен

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы в принятом заявлении по конфликту на Украине обвинили Россию в терроризме. Соответствующий документ опубликован на сайте собрания.

На голосовании из числящихся в составе ассамблеи 612 депутатов присутствовали лишь 100. За принятие поправки, называющей Россию террористическим режимом, проголосовали 99 депутатов, а один воздержался.

Авторы резолюции рекомендовали странам – участницам организации оказывать максимальное давление на Россию и предоставить Киеву финансовую поддержку для восстановления.

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал ПАСЕ стать первой организацией в мире, которая признала бы Россию страной-террористом.

В августе парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.



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