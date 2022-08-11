В МИД прокомментировали признание РФ страной – спонсором терроризма

Фото: AP/The Parliament, Saeima, of the Republic of Latvia

МИД РФ рассматривает заявление сейма Латвии о признании России страной – спонсором терроризма в качестве очередного проявления русофобии. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел.

По мнению ведомства, такое решение противоречит действующему международному праву, оно нарушает принцип суверенного равенства государств.

"Столь наглое и самоуверенное выделение неугодных стран в некую особую категорию лежит в русле давно проводимого коллективным Западом курса на замену универсальных норм и принципов международного права так называемого порядком, основанным на правилах, где Риге отведена роль пешки в руках ее заокеанских хозяев", – говорится в сообщении.

В российском министерстве подчеркнули, что это заявление принято парламентом страны, где "прославляют нацизм, потворствуют пособникам нацистов, поощряют отправку собственных граждан в качестве наемников на Украину". В МИД РФ добавили, что Латвия находится на усиленном мониторинге Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

"Как известно, латвийская национальная система противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег далека от соответствия международным стандартам. Рига вынуждена ежегодно отчитываться о прогрессе по исправлению имеющихся у нее стратегических недостатков в этой области", – отмечается в заявлении.

В министерстве рекомендовали парламентариям Латвии прекратить заниматься провокациям. В МИД посоветовали им сфокусироваться на интересах своей страны и граждан.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии. Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

