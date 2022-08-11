Захарова обвинила Латвию в ксенофобии в ответ на признание РФ спонсором терроризма

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Решение Латвии признать Россию страной – спонсором терроризма является проявлением животной ксенофобии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии.

Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.