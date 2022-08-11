Ответ на объявление РФ страной – спонсором терроризма будет болезненным для Латвии – СФ

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В ответ на признание РФ страной – спонсором терроризма в отношении Латвии будут приняты болезненные для нее меры, заявил сенатор Сергей Цеков.

"Думаю, Россия примет ответные меры, указывающие Латвии на ее место, и меры эти будут для нее болезненные", – сообщил он РИА Новости.

По словам сенатора, данные меры будут носить в том числе и экономический характер. Одной из них может стать запрет перевозок грузов по территории России.

Ранее парламент Латвии принял решение объявить Россию "государством, поддерживающим терроризм", а также призвал Евросоюз остановить выдачу виз россиянам и гражданам Белоруссии.

Согласно опубликованному заявлению, Россия признана государством, поддерживающим терроризм, а ее действия в отношении населения Украины – терроризмом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.