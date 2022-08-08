Захарова ответила на инициативу Латвии признать РФ террористическим государством

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инициативу парламентариев Латвии признать Россию террористическим государством.
Отмечается, что комиссия Сейма Латвии по иностранным делам уже одобрила инициативу о признании РФ "государством, поддерживающим терроризм".
"Очередная враждебная акция латвийских законодателей вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику. Ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону, которая прежде всего должна подумать, к каким губительным последствиям для самой Латвии и ее жителей подобные провокационные заявления могут привести", – высказалась представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова также напомнила, что "патологическая русофобия правящей верхушки Латвии" уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем в этой стране.
Ранее сообщалось, что депутат парламента Швеции Маркус Вихель направил главе МИД страны Анн Линде письмо с вопросом о признании России террористическим государством.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал инициатором подобных идей Соединенные Штаты, так как РФ является одним из немногих государств, которые противостоят диктату США и сохранению монополярного мира.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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