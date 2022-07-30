Блинкен сопротивляется призывам признать РФ спонсором терроризма – СМИ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не соглашается на призывы Конгресса официально объявить Россию государством-спонсором терроризма, сообщает газета New York Times.

Уточняется, что на Блинкена по этому поводу уже несколько недель оказывается давление.

"Но несмотря на эмоциональную привлекательность, Блинкен сопротивляется шагу, который может вынудить его ввести санкции против союзников США, ведущих бизнес с Россией", – говорится в материале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что последствия для отношений России и США будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма. По его мнению, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма "пропагандистским ходом". Она пообещала, что РФ не оставит такие меры без ответа.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.

