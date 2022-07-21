В Кремле рассказали о последствиях для США признания РФ спонсором терроризма

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Последствия для отношений России и США будут крайне негативными в случае признания Соединенными Штатами РФ спонсором терроризма, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Очень негативно мы оцениваем последствия такого шага", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, отношения между двумя государствами находятся в незавидном положении, их сложно испортить еще сильнее.

Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

Отмечалось, что об этом она заявила в ходе телефонного звонка, который состоялся на этой неделе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.