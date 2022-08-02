МИД допускает разрыв дипотношений с США при признании РФ страной-спонсором терроризма

Фото: depositphotos/tupungato

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия переживет, если США разорвут все дипломатические отношения с российской стороной.

Так дипломат отреагировала на призыв в Сенате Конгресса США объявить РФ государством – спонсором терроризма.

"Американские законодатели, включая летающего спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси, перебрав в антироссийском запале весь доступный санкционный инструментарий, который по большому счету оказался неэффективным, окончательно сломались и уже приступили к разработке такого, на их взгляд, сильного оружия, как объявление Москвы, как они сказали, спонсором терроризма", – передает ТАСС ее слова.

Ранее Захарова заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, и делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

До этого посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.