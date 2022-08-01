Запад выбросил принципы Всемирной торговой организации на помойку – Путин

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Владимир Путин заявил, что Запад выбросил принципы Всемирной торговой организации на помойку и не стал учитывать последствия вводимых антироссийских санкций.

Такое мнение он выразил в ходе своего выступления на совещании по ситуации в металлургической отрасли. Президент добавил, что в настоящий момент в металлургической сфере в отношении компаний действуют ограничения по работе на внешних рынках и запреты на покупку некоторых зарубежных компонентов.

"Снижение благополучия и качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует, не говоря уже о таких вещах, как приверженность принципам ВТО, они просто выброшены на помойку", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Путин отметил, что Россия остается надежным партнером, но не готова работать себе в убыток с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что страна готова поставлять металлургическую продукцию вне зависимости от политической ситуации. По словам российского лидера, это касается и других категорий экспортных товаров, а не только рынка металлов.

Он также обратил внимание на то, что действующие сейчас антироссийские санкции не отражают реалии мировой политики и экономики. Решения западных стран президент назвал соответствующими конъюнктурным политическим интересам.

Еще до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.