Путин заявил об отсутствии у РФ желания работать в убыток с недружественными странами

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заявил, что Россия остается надежным партнером, но не готова работать себе в убыток с недружественными странами. Об этом сообщает RT.
Глава государства подчеркнул, что страна готова поставлять металлургическую продукцию вне зависимости от политической ситуации.
"Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение", – подчеркнул Путин.
По словам российского лидера, это касается и других категорий экспортных товаров, а не только рынка металлов.
В ходе своего выступления на совещании по ситуации в металлургической отрасли Путин заявил, что действующие сейчас антироссийские санкции не отражают реалии мировой политики и экономики. Решения западных стран президент назвал соответствующими конъюнктурным политическим интересам.
По мнению авторов газеты The Guardian, введенные против России санкции укрепили позиции Владимира Путина и сделали его сильнее. В частности, указывалось на профицитный платежный баланс РФ и укрепление российской национальной валюты.
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