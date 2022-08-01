Володин оценил требование Киева вернуть треть зарубежного имущества СССР

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Требование Киева о возвращении трети зарубежного имущества бывшего СССР, которое в настоящее время принадлежит России, можно расценить как банкротство киевского режима. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Сегодняшнее требование можно расценить как банкротство киевского режима, которому необходимо перестать мучить украинский народ и уйти", – написал он.

Володин отметил, что, прежде чем на что-то претендовать, украинским властям нужно было взять на себя треть долгов СССР. Он напомнил, что по состоянию на 1994 год долги Советского Союза составляли 110 миллиардов долларов.

"Наша страна выплатила ее, а все республики бывшего СССР вышли из него свободными и не обремененными долговыми обязательствами", – подчеркнул он.

Также Володин отметил, что в период с 1991 по 2013 год Киев получил от РФ материальную поддержку на общую сумму 250 миллиардов долларов.

"Все профукали и разворовали", – добавил он.

С требованием о том, что Россия должна вернуть Киеву хотя бы треть имущества СССР, выступил посол Украины в Лондоне Пристайко.

"В частности, помещения, которые находятся в Британии и были незаконно, по нашему мнению, зарегистрированы на РФ", – приводит слова дипломата ТАСС.

Он отметил, что собственность Советского Союза досталась России только после того, как Москва взяла на себя обязательства по всем долгам СССР.

Ранее стало известно, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. Как заявила глава МИД страны Лиз Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.

До этого страны ЕС сообщили о блокировании активов Банка России на сумму около 23 миллиардов евро. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, из этих замороженных активов только менее одной десятой находится в Евросоюзе. Рейндерс также заявил, что данная сумма является ничтожно малой по сравнению с 100 миллиардами долларов, замороженными Соединенными Штатами.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным. По его словам, России об этой инициативе никто не говорил. Он добавил, что такое действие стало бы прямым воровством.

