Глава МИД Британии допустила передачу российских активов Украине

Фото: depositphotos/valphoto

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине. С таким заявлением, как сообщает газета Guardian, выступит глава МИД королевства Лиз Трасс на конференции в Швейцарии.

"Я поддерживаю эту концепцию. Мы очень внимательно ее рассматриваем. Канадцы фактически только что приняли закон", – цитирует газета слова министра.

По словам Трасс, для этой инициативы, скорее всего, потребуются изменения в законодательстве.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с оскорбительными высказываниями членов британского правительства в адрес России, российского народа, президента России и других российских должностных лиц. В ноте говорится, что подобная риторика неприемлема и недостойна как по форме, так и по содержанию.

В России риторику властей Британии восприняли как "проявление глубокого неуважения" к стране и ее дипломатическим традициям.

Кроме того, в МИД РФ была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с "откровенно хамскими высказываниями руководства Британии".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что Уоллес "не одинок в своем агрессивном бескультурье". По словам Пескова, он и другие западные политики не могут решать проблемы, они их только создают.

До этого Уоллес допустил несколько выпадов в адрес российского лидера. Он заявил, что взгляд Путина на себя и мир является синдромом маленького человека. Уоллес также добавил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы угрожает всем ядерным оружием.