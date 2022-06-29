Песков назвал хамством заявление министра обороны Британии в адрес Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Владимира Путина.

"К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет", – сказал Песков ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что Уоллес "не одинок в своем агрессивном бескультурье". По словам Пескова, он и другие западные политики не могут решать проблемы, они их только создают.

До этого Уоллес допустил несколько выпадов в адрес российского лидера. Он заявил, что взгляд Путина на себя и мир является синдромом маленького человека. Уоллес также добавил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы угрожает всем ядерным оружием.

Ранее пресс-секретарь заявил, что выпады Джо Байдена в адрес Владимира Путина недостойны президента США. Американский лидер в ходе визита в Варшаву заявил, что Путин не может оставаться у власти. До этого он дважды назвал российского президента военным преступником.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

