В МИД Британии направили ноту протеста из-за оскорблений в адрес России

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Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с оскорбительными высказываниями членов британского правительства в адрес России, сообщает ТАСС.

Отмечается, что представители британского руководства оскорбительно высказались в адрес России, российского народа, президента России и других российских должностных лиц. В ноте говорится, что подобная риторика неприемлема и недостойна как по форме, так и по содержанию.

В России риторику властей Британии восприняли как "проявление глубокого неуважения" к стране и ее дипломатическим традициям.

"Посольство предложило британской стороне предпринять шаги для выправления этого негативного впечатления", – говорится в диппредставительстве РФ.

Кроме того, в МИД РФ была вызвана посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с "откровенно хамскими высказываниями руководства Британии".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в адрес Владимира Путина. Представитель Кремля добавил, что Уоллес "не одинок в своем агрессивном бескультурье". По словам Пескова, он и другие западные политики не могут решать проблемы, они их только создают.

До этого Уоллес допустил несколько выпадов в адрес российского лидера. Он заявил, что взгляд Путина на себя и мир является синдромом маленького человека. Уоллес также добавил, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова якобы угрожает всем ядерным оружием.