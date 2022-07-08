Посол РФ в Берне назвал грабежом конфискацию российских активов

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Москва позитивно оценила заявление президента Швейцарии Иньяцио Кассиса о недопустимости конфискации активов российских граждан, иная ситуация была бы воровством и грабежом. Об этом заявил посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
"Мы обратили внимание и позитивно оценили заявление <...> Иньяцио Кассиса о том, что право собственности – это фундаментальное право. <...> Мы выступаем решительно против любой конфискации любых активов, будь то российские граждане, организации, банки, и направления этих средств на восстановление Украины", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Гармонин напомнил, что Швейцария заморозила значительное количество активов физических лиц, подпавших под антироссийские санкции, однако после тщательной проверки часть ранее конфискованных средств была разморожена. Посол также выразил надежду, что Швейцария не запретит поставки золота из России.
Ранее президент Швейцарии раскритиковал идею о конфискации российских активов в пользу Украины. Он добавил, что в большинстве европейских стран нет соответствующей правовой базы. Кассис также указал на важность права на собственность и заявил, что государствам необходимо защищать граждан "от силовых методов".
До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов одной из величайших краж в истории. По его словам, все это ведет к саморазрушению Бреттон-Вудской системы, поэтому сегодня первостепенная задача всего мирового сообщества – сделать так, чтобы это крушение прошло с минимальными потерями, а не привело к новой мировой войне.
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