В Швейцарии выступили против конфискации российских активов

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис раскритиковал идею о конфискации российских активов в пользу Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы можем принять решение, которое идеально подходит для ситуации с Украиной, но мы создаем возможность принять то же самое решение во многих других случаях и, следовательно, вы даете гораздо больше власти правительствам, чем гражданам", – заявил политик.

По словам швейцарского лидера, для конфискации активов потребуется соответствующая правовая база, которой нет в большинстве европейских стран.

Также Иньяцио Кассис указал на важность права на собственность как фундаментального права человека и заявил, что государствам необходимо защищать граждан "от силовых методов".

В июне власти ФРГ впервые конфисковали принадлежащую россиянам недвижимость в соответствии с санкциями, введенными из-за текущей ситуации на Украине. Речь идет о трех квартирах в столице Баварии и счете в банке, с которого оплачивалась их аренда.