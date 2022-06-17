США в любой момент могут украсть чужие деньги, если им что-то не понравится – Путин

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Соединенные Штаты в любой момент могут украсть деньги у другого государства, если им что-то не понравится, заявил Владимир Путин.
"(Деньги. – Прим. ред.) могут быть еще и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике иных государств", – сказал президент РФ в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По мнению Путина, этот факт очевиден для многих государств, хранящих свои золотовалютные резервы в долларах и евро. Президент РФ отметил, что по мере обесценивания этих валют все большее значение будут приобретать реальные активы.
"Зачем обменивать товары на доллары и евро, которые теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономике мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов", – заявил Путин.
Всего, по данным президента, в настоящее время глобальные валютные резервы составляют 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро. Он отметил, что эти деньги ежегодно обесцениваются на 8%.
Также Путин затронул тему продовольственного кризиса на Западе. По его словам, в настоящее время США, ранее являвшиеся крупными поставщиками продовольствия, утратили этот статус.
"Сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортера продовольствия она превратилась чисто в импортера, грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету", – заключил Путин.
Ранее Путин заявил, что заклинания про "доллар по 200 рублей" не сработали. По мнению главы государства, такие прогнозы являются частью информационной борьбы. Кроме того, Путин сделал акцент на том, что сейчас экономическая ситуация в России постепенно стабилизируется.
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