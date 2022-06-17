Путин заявил, что мрачные прогнозы про "доллар за 200 рублей" не сбылись

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Владимир Путин заявил, что заклинания про "доллар по 200 рублей" не сработали. По мнению главы государства, такие прогнозы являются частью информационной борьбы.

"Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали еще весной, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания про "доллар за 200 рублей" и про крах нашей экономики в целом. Все это было и остается оружием информационной борьбы", – высказался российский лидер на ПМЭФ.

Кроме того, Путин сделал акцент на том, что сейчас экономическая ситуация в России постепенно стабилизируется.

Ранее президент РФ заявил, что санкционная политика Запада против России привела к тому, что европейские политики собственноручно нанесли урон экономикам своих стран.

Он отметил, что на этом фоне инфляция в некоторых государствах ЕС уже превысила 20%, хотя они никаких спецопераций не проводят. По его мнению, развивающийся на Западе кризис приведет к долгосрочному снижению конкурентоспособности иностранных компаний, а также падению темпов роста европейских экономик.