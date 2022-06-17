Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию, заявил кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев.
"Наша экономика как бы на паузе. Она проходит период адаптации и приспосабливается к новым условиям работы. И надо сказать, вполне успешно. Может быть, не так быстро, как нам хотелось бы, но тем не менее приспособление есть и она достаточно устойчива", – приводит RT слова Беляева.
Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке.
Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.
По его мнению, рост курса рубля по отношению к доллару не будет заметным в ближайшее время, возможна некоторая коррекция.
"Повышение курса доллара к рублю возможно в пределах 65 рублей за доллар", – добавил Беляев.
Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что национальная валюта РФ сейчас слишком укреплена, особенно на фоне дефляции и высоких процентных ставок.
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