В России не планируют запрещать доллар и евро – Набиуллина

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Запрет на хождение доллара, евро и других иностранных валют в России не будет введен, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФ.
Она уточнила, что гражданам также не следует опасаться конфискации валютных вкладов. Руководитель ЦБ добавила, что по мере стабилизации экономической ситуации в стране большинство валютных ограничений снимут.
Ранее Центробанк РФ заявил о недопустимом одностороннем установлении комиссий на обслуживание счетов и вкладов. По данным регулятора, включение в действующие договоры положений, которые предусматривают вознаграждения за совершение операций, нарушает права потребителей.
До этого сообщалось, что с 23 июня "Тинькофф Банк" вводит комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета. В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно. О подобной комиссии также сообщили в Райффайзенбанке и Росбанке.
В настоящее время в России действуют ограничения на покупку наличной валюты для физлиц. Так, купить доллары и евро можно лишь в том случае, если они поступили в банковские кассы после 9 апреля. Подобные ограничения ЦБ планирует сохранить до сентября.
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