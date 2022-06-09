"Тинькофф Банк" с 23 июня вводит комиссию за обслуживание валютных счетов

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
"Тинькофф Банк" с 23 июня вводит комиссию за обслуживание счетов в долларах, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках. Об этом говорится в сообщении банка в телеграм-канале.
Обслуживание таких счетов будет стоить 1% в месяц при балансе, превышающем 1 тысячу условных единиц в валюте счета.
В банке уточнили, что комиссию будут списывать ежедневно.
"Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции "Тинькофф банка", – говорится в сообщении.
Кроме того, с 23 июня банк перестает открывать накопительные счета в валюте. Их можно будет открыть только в рублях.
В "Тинькофф Банке" уточнили, что существующие накопительные счета в долларах и евро будут закрыты, а средства, которые на них хранились, переведут на счета клиентов в этих же валютах.
Ранее "Тинькофф Банк" запустил сервис мгновенных платежей Tinkoff Pay, позволяющий произвести оплату с помощью телефона. В настоящее время через него доступны только онлайн-платежи, однако в ближайшее время клиенты банка получат и офлайн-доступ. В течение 2022 и 2023 годов в сервис будут внедрены новые функции.
В организации отметили, что с помощью Tinkoff Pay можно оплатить покупки более чем в 30 тысячах интернет-магазинов с эквайрингом "Тинькофф Кассы".
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